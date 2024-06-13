الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قريباً .. إفتتاح كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة سوهاج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته التفقدية اليوم لمبني كلية طب الأسنان بالمقر الجديد للجامعة، انه بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

 

 بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.


 وأوضح النعماني انه تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية لكلية ومستشفي طب الأسنان، والتي أصبح وجودها ضرورة ملحة علي مستوي جامعات الصعيد، لتقديم خدماتها ليس فقط الأكاديمية للطلاب ولكن ايضاً خدماتها العلاجية والطبية لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، من خلال التعاون مع الأقسام الأكاديمية بكلية الطب والتي تتميز بوجود نخبة من أعضاء هيئة تدريس علي أعلي مستوي.

 وأكد ان الكلية حلم طال انتظاره  لاكتمال المنظومة الطبية للجامعة، الي جانب تقديم الخدمات العلاجية لعدد 6 مليون نسمه علي أرض محافظة سوهاج.


 وأضاف الدكتور اسلام عامر القائم بعمل عميد الكلية أن الكلية  تعد نموذجاً يحتذى به بين الجامعات الحكومية، بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة إلى جانب استيفائها كافة متطلبات السلامة الإنشائية، مضيفاً انها تقام مساحة 6 الاف متر وتضم 3 مدرجات تسع ١٥٠٠ طالب، و٣ غرف درس سعة ١٥٠ طالباً، و١٩ عيادة بسعة ١٥٤ كرسي أسنان، إلي جانب ٣ معامل محاكاة بسعة ١٢٦ طالبا، ٢٠ معملاً، ٤ غرف أشعة، عيادة طلابية، قاعة اجتماعات وغيرها.

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لمبادرة سفراء الحوكمة بجامعة سوهاج

إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة على طاولة اجتماعات محافظ سوهاج

خلال عيد الأضحى.. فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بسوهاج

25 مجزر جاهز للعمل طوال اليوم وذبح الأضاحي بالمجان بسوهاج

مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع الآيس كريم بجهينة

إصابة مواطن في حريق التهم محتويات مخبز أفرنجي ومحل ملابس بالبلينا

شون وصوامع سوهاج تستقبل 157 ألف طن قمح من المزارعين

سائق يُسطر نهاية حياته بالشنق لمروره بحالة نفسية سيئة بسوهاج
الجريدة الورقية