محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بإزالة الدورين الثاني والثالث عشر المقامين بدون ترخيص بأحد العقارات بمدينة الفسطاط مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد وجه بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بما يحقق الصالح العام ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وأكد اللواء خالد عبدالعال وجود متابعة يومية للاجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفى هذا السياق عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة ، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة