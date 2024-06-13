تجهيز 385 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، عن تجهيز 385 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومراكز المحافظة، مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 385 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي.

ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح أنه تقرر عقد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فوراً والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فوراً مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

وأضاف انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم تجهيز 385 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر والأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لافتاً إلي إعتماد محافظ كفرالشيخ، 385 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك خلال هذا العام 2024م / 1445هـ وهي كما يلي: