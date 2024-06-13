دمج السباحين ذوى الهمم مع الأصحاء لتتابع عبور بحر المانش لتحقيق رقم قياسي

قال السباح العالمى خالد شلبي، وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن فكرة الدمج بين ذوى الهمم والاصحاء لكى يصبحوا نسيجا واحدا وتغيير نظرة العالم تجاه ذوي الهمم، موضحا بأن عملية الدمج بينهم واجبة وحتمية لتفعيل دورهم المجتمعي، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة.

وأضاف شلبي، يضم فريق تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم سباحين من ذوي الهمم هم السعودي فيصل القصيبي متلازمة داون والسباح المصري محمد كرم متلازمة داون بالإضافة إلى سباحين اصحاء من مصر.

وأوضح شلبي، أن برنامح تدريب السباح السعودي فيصل القصيبي يتضمن تدريبات بدنية بجانب تدريبات السباحة خلال فترة التدريب والاعداد.

وأشار إلى أن الهدف من التدريب البدنى للسباح زيادة معدل الأحمال بصعود منطقة مرتفعة بمسافة عالية مرات متكررة يوميا لاختبار قوة التنفس والدورة التنفسية و قوة عضلات الساق قبل محاولة السباحة في المياه المفتوحة بمشاركة السباحين المشاركين في تتابع العبور.