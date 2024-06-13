قنا تشرع في إسناد تخطيط الميادين والطرق إلى شركة خاصة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع شركة جولدال سيستمز، للبدء فى عمل الدراسات والمقايسات الخاصة بتخطيط الطرق والميادين لتحقيق السيولة المرورية، والحد من حوادث الطرق، وتأمين سلامة المشاه من خلال وضع علامات إرشادية أرضية عاكسة لتوضيح مسارات المشاه، وسرعة السيارات فى الحارات المختلفة وتقاطعات الطرق.

واستقبل المحافظ، اليوم الخميس، وفد شركة "جولدال سيستمز" لمناقشة آليات تخطيط الطرق والميادين بمدينة قنا.

واستمع الداودى إلي شرح مفصل عن امكانيات وقدرات الشركة في كافة جوانب العمل لتقديم الخدمات لمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً ضرورة عمل خطة التطوير تضمن ظهور المحافظة بالمظهر اللائق في حال الاستعانة بالشركة بمحافظة قنا.

وأضاف المحافظ، أنه من المخطط بعد الإنتهاء من تخطيط شوارع وميادين قنا، سيتم تخطيط طرق وميادين مدن المحافظة تباعا بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضارى للشوارع.

وحث المواطنين وسائقى السيارات بضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية التى سيتم تنفيذها لتحقيق حياة آمنة لجميع المواطنين.

حضر الاجتماع، محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والعميد محمد رضوان مدير ادارة المرور بقنا، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رصف الطرق:

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم البدء في أعمال رصف وتركيب بلدورات بشارع الجيش (المستشفى) بمدينة قفط جنوب قنا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 لمراكز المحافظة والتي تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية ، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن أعمال الرصف تتم بطول 600 متر وعرض من 10 الى 12 متر من كوبرى المرور حتى كوبرى الزعير بتكلفة مالية بلغت مليون و780 الف.