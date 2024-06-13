غضب بسبب اختناقات مرورية على الطريق الدولي جمصة- المنصورة

شهد الطريق الدولي جمصه المنصورة، كثافات مرورية مرتفعة بسبب وجود منفذ تحصيل رسوم للسيارات، بمطلع كوبرى شرنقاش وتظهر الكثافات المرورية بشكل مخيف والتى تصل إلى حد التكدسات.

وأعرب أهالى الدقهلية، خاصة ممن تستلزم ظروفهم اليومية استخدام الطريق عن استيائهم الشديد من التكدس والزحام المستمر، الذي يسببه منفذ تحصيل رسوم للسيارات ، ويؤدى إلى عرقلة الحركة المرورية ، وتعطل حركة المرور أمام الموظفين والطلاب الذاهبين إلى المدارس والجامعات .

وأضافوا إن الدولة شرعت خلال السنوات الماضية في تدشين شبكات طرق وكبارٍى عملاقة، لتخفيف الضغط والتكدس المروري بمختلف الطرق والكباري الرئيسية في أنحاء الجمهورية.

ويأتي كوبري شرنقاش ضمن تلك الكباري العملاقة ويُعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق؛ لنقل الكثافات المرورية القادمة من جميع المحافظات إلى محافظتى دمياط وبورسعيد مرورا بمصيف جمصة ، دون المرور بقلب مدينة المنصورة.

وكشف الأهالى أن السيارة الواحدة تستغرق من أجل عبور هذه المنطقة ما يتراوح بين 25 و30 دقيقة، مما يهدر الكثير من الوقت والوقود، وهو مايشعرهم بعدم جدوى هذا الكوبرى.

أكدت مريم أيمن، طالبة بجامعة المنصورة الأهلية ، أن الوصول إلى الجامعة من محل إقامتها بمدينة المنصورة، أصبح صعباً للغاية ويحتاج لوقت طويل، وتابعت أظل حبيسة الأتوبيس لفترة تصل إلى نصف ساعة ، فى الوقت الذى أكون فيه ملتزمة بمواعيد الإمتحانات.

وقال محمد السيد ، سائق ميكروباص“أنا أظل واقف بالسيارة أكتر من نصف ساعة ومش عارف أمر بالسيارة بسبب الزحام ، وكده اليوم هيضيع على الفاضي ومش عارف أشتغل.

وأضاف رأفت شوقى، أنا سائق أتوبيس نقل خاص بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحمصة ، والمفروض إني أوصل العمال اللي معايا الساعة ٨ صباحا، وبسبب تضييق وغلق الطريق ، بتأخر دايما لبعد الساعةالتاسعة إلا الربع بسبب الازدحام ، والعمال والموظفين اللي معايا طبعا مهددين بالخصم من الراتب بسبب التأخير، وهذا الأمر ينطبق على وهذا حرام وميرضيش ربنا.

وطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة التدخل لإصدار أوامره بنقل منفذ تحصيل رسوم السيارات إلى منطقة اخرى منعا للتكدس والإختناقات المرورية.