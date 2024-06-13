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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ وكيل صحة الدقهلية بحلول عيد الأضحى المبارك

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ووفد الكنيسة

استقبل الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، نيافه الانبا اكسيوس أسقف المنصوره وتوابعها و القمص سيرافيم وديع وكيل مطرانيه المنصوره وتوابعها و بولا جورجي مسئول العلاقات العامة مطرانيه المنصوره وتوابعها، لتقديم التهنئة بعيد الاضحى المبارك والتأكيد على روح المحبة والمودة بين أطياف الشعب المصري . 

ورحب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. 

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