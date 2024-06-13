الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بدء تفويج الحجاج المرضى للمشاعر المقدسة.. صور

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

 

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه إمتدادًا لإنسانية المملكة وعبر قافلة طبية تضم أسطولًا طبيًا متكاملًا تم تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

السعودية : بطاقة " نسك " قضت على ظاهرة الحجاج التائهين

 حيث تم توفير لكل مريض طبيب وممرضة في منظر مهيب يضم عشرات سيارات الإسعاف المجهزة ، ووصل الجميع إلى مكة المكرمة منذ ساعات

وأختتم حنفي أن المملكة بجميع أجهزتها في عمل دائم تستعد لقرب مناسك فريضة الحج ، سواء وزارة الداخلية بفروعها ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية.

أشياء مستحدثة في حج هذا العام

ومن ضمن الأشياء المستحدثة هذا العام هو طلاء أرض مشعر عرفات بمادة بيضاء لتخفيف درجات الحرارة تمامًا ، وزيادة رشاشات المياه الباردة بالمشاعر المقدسة ، وتوزيع الوجبات الجاهزة على ضيوف الرحمن

 

IMG-20240613-WA0024
IMG-20240613-WA0024
IMG-20240613-WA0022
IMG-20240613-WA0022
IMG-20240613-WA0025
IMG-20240613-WA0025
IMG-20240613-WA0020
IMG-20240613-WA0020
IMG-20240613-WA0023
IMG-20240613-WA0023
IMG-20240613-WA0021
IMG-20240613-WA0021
IMG-20240613-WA0019
IMG-20240613-WA0019

مواد متعلقة

جندي تشيد بسرعة استجابة وزير الطيران لمقترحات المصريين بالخارج

الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية ويعلن دعمه لمصر

الهجرة: خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز بين الاتحاد الأوروبي ومصر

وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد ملك بريطانيا

وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث آخر مستجدات التعاون

سها جندي تستقبل سفير هولندا بالقاهرة لبحث التعاون في تدشين المركز "المصري الهولندي للهجرة"
الجريدة الورقية