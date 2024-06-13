بدء تفويج الحجاج المرضى للمشاعر المقدسة.. صور

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه إمتدادًا لإنسانية المملكة وعبر قافلة طبية تضم أسطولًا طبيًا متكاملًا تم تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

حيث تم توفير لكل مريض طبيب وممرضة في منظر مهيب يضم عشرات سيارات الإسعاف المجهزة ، ووصل الجميع إلى مكة المكرمة منذ ساعات

وأختتم حنفي أن المملكة بجميع أجهزتها في عمل دائم تستعد لقرب مناسك فريضة الحج ، سواء وزارة الداخلية بفروعها ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية.

أشياء مستحدثة في حج هذا العام

ومن ضمن الأشياء المستحدثة هذا العام هو طلاء أرض مشعر عرفات بمادة بيضاء لتخفيف درجات الحرارة تمامًا ، وزيادة رشاشات المياه الباردة بالمشاعر المقدسة ، وتوزيع الوجبات الجاهزة على ضيوف الرحمن

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