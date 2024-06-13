إعدام 2 طن أغذية متنوعة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية، شنت حملات تفتيشية على 296 منشأة تبين أن 93 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات تفتيشية في الدقهلية

يأتي ذلك تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، و قيادة الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الأغذية بالمديرية .

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير 256 محضرا وسحب 137 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى إعدام 1627 كيلو من أغذية متنوعة و 502 لترا عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفي سياق متصل قام مكتب الأغذية المركزي، بضبط 36 كجم كبده غير محتفظة بخواصها الطبيعية و322 كجم لحوم مفرومة بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وغير مدون عليها بيانات وتم العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.