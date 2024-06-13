الشباب والرياضة بالفيوم تنظم ماراثون الدراجات الهوائية

شهد الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، اليوم الخميس، إنطلاق ماراثون الدراجات الهوائية احتفالا باليوم العالمي للدراجات ضمن الفعاليات الرياضية التى تنظمها الوزارة.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقيامه بإطلاق اشارة بدء الماراثون على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم أن الماراثون انطلق بداية من ميدان دله أمام ديوان عام محافظة الفيوم متجها إلى ميدان الدكتور عبد الرحيم شحاته في تمام الساعة السابعة صباحا، وذلك بحضور الدكتور معتز السبع مندوب وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب أحمد جابر رئيس فرع الإتحاد المصري للدراجات بالفيوم ومديري الإدارات الشبابية المركزية والفرعية.

ماراثون الفيوم ضمن احتفالات الشباب والرياضة باليوم العالمي للدراجات

الجدير بالذكر أن الماراثون يأتي ضمن الاحتفالات الرياضية التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام وضمن خطة الوزارة بالاهتمام بممارسة الرياضة بصفه مستمره كونها اسلوب حياه إيمانا بحكمة العقل السليم في الجسم السليم.

وتستضيف محافظة الفيوم العديد من الماراثونات والمسابقات الرياضية على مدار العام، حيث احتضنت المحافظة لأول مرة "ماراثون الرمال الدولي " بمحمية قارون، بمركز يوسف الصديق، والذي استمر لمدة أربعة أيام، والذي يُعد إضافة جديدة لكبري الأحداث الرياضية الدولية التي يتم تنظيمها بمصر، حيث أنه تم اختيار صحراء الفيوم كمكان للحدث، لما تتمتع به من مزايا كأحد أشهر الوجهات السياحية الصحراوية في مصر، والتي تتميز بمناظر طبيعية خلابة من الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية والواحات، بما في ذلك البحيرة المسحورة، مما يجعلها إحدى أشهر المواقع الصحراوية الشهيرة في مصر.

وخلال تنظيم ماراثون الرمال الدولي أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي يشارك فيها العديد من دول العالم، خاصة دول أوروبا، لدورها البارز في الترويج السياحي للمحافظة، ودعم وتعزيز السياحة البيئية، وتحقيق شهرة عالمية لمحميتي قارون ووادى الريان وكافة المناطق التي يزورونها، الأمر الذي يعود بالنفع والفائده على المواطن الفيومي، حيث شهد الماراثون مشاركة عدد 500 متسابق من دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وأسبانيا وأمريكا وكندا، كما أن جميع المتسابقين عادوا إلى القاهرة بعد انتهاء السباق في الفيوم، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات لوجهات سياحية متنوعة، بما في ذلك أهرامات الجيزة قبل ختام رحلتهم.