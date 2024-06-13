إفتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومصطفى عاطف أخصائي تدريب ودعم فني بمشروع تطوير المحليات القائم على تدريب العاملين بالمركز، وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان.

قدمت المشرف العام على المراكز التكنولوجية لمحافظ الشرقية، شرحاً تفصيلياً عن آلية العمل بالمركز، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، حيث تم تزويده بـ 17 جهاز حاسب إلى و17 طابعة و17 جهاز ماسح ضوئي، ويضم 10 شبابيك لتلقي خدمات المواطنين، لتقديم ما يقرب من 40 خدمة من الخدمات الخاصة بالديوان العام، وذلك من خلال الإستعلامات حيث يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد للإستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التي يطلبها دون التوجه للموظفين في باقي الإدارات بالمركز التابع له ، بالإضافة إلى تخصيص شباك لذوي الهمم، وإعداد رامب مخصص لهم لسهولة التنقل وتلقي الخدمات المختلفة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.

كما قدم المحافظ الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزارة على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع المحافظة لدعم المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، من خلال تدريب العاملين وتزويده بالأجهزة المطلوبة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية، نحو ميكنة الخدمات التى يقدمها للمواطنين وتطويرها والتيسير عليهم خلال تلقى تلك الخدمات المميكنة.