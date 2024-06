ندوة بصيدلة عين شمس حول الاكتشافات الدوائية

نظمت كلية الصيدلة في جامعة عين شمس ندوة حول الاكتشافات الدوائية بالتعاون مع جامعة جورجيا GSU، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وافتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل القائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس فعاليات ندوة بعنوان " The 1st International Symposium on the Role of Organic, Medicinal and Pharmaceutical Chemistry in Small Molecules Discovery for Biomedical Applications".

المشاركون في ندوة جامعة عين شمس

ونظم الندوة قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس بحضور الدكتور رباح أحمد طه رئيس القسم والدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتورة دينا لاشين أستاذ الكيمياء الصيدلية والدكتور إيمان العوضي منسق الفاعلية وذلك بمشاركة جامعة جورجيا GSU برئاسة الدكتور ماجد هنري منسقاً ورعاية الجمعية الكيميائية الأمريكية American Chemical Society (ACS Egypt Chapter.

شارك في الملتقى متحدثين من جامعة جورجيا وجورجيا تك وبولندا عبر الإنترنت وكذلك شارك الدكتور محمد لبيب مؤسس مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا وأستاذ علم المناعة، والدكتور ياسين الشاعر بجامعة مدينة السادات، والدكتور سامح أبوزيد بجامعة بني سويف وسكرتير عام ACS ود.ساندرا مليكة المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية بالكلية.

وتناولت المحاضرات في جامعة عين شمس موضوعات متنوعة في مجال الاكتشافات الدوائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية بحضور باحثين من العديد من الجامعات المصرية وأشاد الحضور بموضوعات المحاضرات العلمية القيمة.

وعلى هامش الفعاليات تم عرض بوسترات لبعض الأبحاث المقدمة من شباب الباحثين، وحصل المعيد محمود عزازي علي شهادة أحسن بوستر.