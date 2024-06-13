بحضور المحافظ.. مبادرة لتعليم طلاب التربية الخاصة بشمال سيناء مناسك الحج

نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، مبادرة" لبيك اللهم لبيك" لتعليم طلاب مدارس التربية الخاصة بمناسك الحج، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ علي أهمية تدريب طلاب المدارس وخاصة طلاب المدارس الخاصة بمناسك الحج والتعريف بأهمية تلك الأيام المباركات وفريضة الحج، التي تهفو قلوب المسلمين لأدائها.

ووجه المحافظ الشكر الي إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم علي المبادرة وعلي مختلف المبادرات التي تنظمها الإدارة لصالح طلاب المدارس الخاصة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بجميع مؤسساتها بطلاب التربية الخاصة من ذوي الهمم.

وأكد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، علي ان المبادرة جاءت في ظل اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم والمديرية بطلاب التربية الخاصة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفريضة الحج.

ووجهت ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا، الشكر الي محافظ شمال سيناء علي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة المدارس وخاصة مدارس التربية الخاصة، والاهتمام بهم، ورعاية المبادرات التي تدخل السعادة في نفوسهم.

وأشارت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، علي مشاركة 100 طالب وطالبة من مدارس التربية الخاصة في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد في المبادرة، حيث تم تدريب الطلبة علي فريضة الحج من خلال مجسمات لكلا من الكعبة المشرفة وجبل عرفات والصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح وتقصير الشعر والحلق.

وأعلنت كمال عن توزيع الوجبات والهدايا علي الطلاب المشاركين في المبادرة وأولياء الأمور، مقدمة التهنئة لجميع طلبة مدارس التربية الخاصة بقدوم عيد الاضحي المبارك، لافتة إلي تنفيذ مبادرة خلال العيد لطلبة التربية الخاصة لادخال الفرحة والسرور عليهم.