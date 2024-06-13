قنا | استمرار القوافل البيطرية بالقري تزامنًا مع عيد الأضحي

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الخميس، إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الدهسة نجع مدان مركز فرشوط.

أوضح المتحدث الرسمي، أن ذلك يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد التام والجيد لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن القافلة نجحت فى علاج عدد 250 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 10 حالة تناسلية ، بالإضافة إلى علاج عدد 85 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 8 حالات، وعلاج جماعي لعدد 200 حيوان.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية عن اهمية التأمين على الماشية وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية اهمية التلقيح الصناعي.

بالإضافة إلى التأكد أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم و شروط الاضحية وضرورة الذبح داخل المجازر ، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ودفعت مديرية الطب البيطرى، قبل يومين، بقافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة بمركز أبوتشت، شمال قنا.

وعالجت القافلة نجحت فى علاج عدد 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 15 حالة تناسلية وسونار ، بالإضافة إلى علاج عدد 100 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 2 حالات، فضلا عن علاج 700 طائر وعلاج جماعي لعدد 90 حيوان.

مجازر مجانية خلال العيد:

وفي سياق ذي صلة، أعلنت محافظة قنا، تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك

وأورد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.

ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.