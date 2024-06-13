رئيس أبوقرقاص.. يتفقد المعديات النيلية استعدادًا لعيد الأضحى

قام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمعديات والمراسي النيلية، واللنشات الخاصة والحكومية، للاطمئنان على حسن سير العمل، وصلاحية المعديات النيلية من حيث الصيانة الدورية والتراخيص والحمولة المقررة، وتوافر وسائل الآمان حفاظا على سلامة المواطنين والمركبات، وذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لمتابعة المعديات النيلية قبل إجازة عيد العيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص مرسى قرية بنى حسن الشروق، قام رئيس المركز بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الآمان بها، والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي ، لمتابعة الحالة العامة، وكذلك توفر الرخص الملاحية للعاملين والمعديات ، وتوافر اطواق النجاة وصلاحيتها بشكل كافِِ، وذلك للإقبال الكبير من قبل المواطنين على ارتياد اللنشات الخاصة والعامة في الأعياد كنزهة نيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق رئيس المركز محمد سيد رئيس الوحدة القروية ببنى حسن الشروق، ومدير إدارة مشروع النقل النهرى بأبوقرقاص، كما شدد رئيس المركز على مشرف البرّ بالإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات، وقواعد السلامة العامة، موجهاً بعدم التهاون في اتباع تلك القواعد، حفاظاً على سلامة المواطنين، موجهًا رئيس المركز، بعدم التهاون في تحصيل أجرة النقل بالمعدية، وذلك حفاظًا على المال العام للدولة، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وكلف المهندس حامد فخري رئيس المركز، رئيس القرية والأجهزة المعاونة بوضع لوحات إرشادية، والتنسيق مع مركز الشرطة لمنع نزول المواطنين إلى المياه بجوار المعديات بقصد الاستحمام، والتي اعتاد الشباب على القيام بها خلال الموجات الحارة التي تتعرض لها البلاد.