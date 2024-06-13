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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

طرح محال تجارية ووحدات إدارية وصيدليتين ومخبز للبيع بـ 3 مدن جديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلاُ تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 77م2) بالأحياء السكنية، الثالث والرابع والسابع، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 18/8/2024.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من (14م2 : 99م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (31م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، وقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات وسور، بمنطقة الخدمات المركزية بالـ620 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 25/8/2024، بجانب طرح منفذ خدمة المواطنين " تصوير مستندات وكافيتريا " داخل مبنى الجهاز بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الأحد 25/8/2024.

وأشار المهندس المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 14م2 : 98م2)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 28/7/2024.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن برج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة، وبني سويف الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والمخبز والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

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