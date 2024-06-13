أهمية التحالف الوطنى فى التنمية والحماية الاجتماعية (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عملية التنمية ودعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وقال التقرير إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما لعملية التنمية وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، لتكامل عمله مع الحكومة والقطاع الخاص، وفى الثامن والعشرين من فبراير 2022 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالإعلام عن عام 2022 عام المجتمع المدنى.

تابع، التقرير، كان أول لقاء للأطراف الفاعلين فى المجتمع المدنى المصرى لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدنى المصرى، والذى نتج عنه قيام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى مارس 2022 انطلق نشاط التحالف الوطنى بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وفى التاسع من يناير 2023 شهد الرئيس السيسى انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأكد الرئيس السيسى على دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة فى إطار العمل الخيرى، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف والذى حقق نتائج كبيرة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات وأمانته العامة ، تقدم بخالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة لصدور القرار الرئاسى بتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لمدة أربع سنوات.

ويعبر المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادته لتعيين الدكتورة مايا فى هذا المنصب الذى يعكس ثقة القيادة السياسية فى كفائتها وقدراتها ، كما يأتى تقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية الكبيرة ، ولخبراتها وجهودها الكبيرة فى مجال العمل التنموى وملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة ثقته الكبيرة والدائمة بنجاح الدكتورة مايا مرسي فى جميع المناصب والمهام التى توكل اليها ، ويتمنى لها خالص النجاح والتوفيق فى مهام هذا المنصب.

تجدر الإشارة الى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات ضم الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة ، والسيد المهندس خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق، و الدكتور محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسيدة فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة.