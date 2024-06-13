إصابة مواطن في حريق التهم محتويات مخبز افرنجي ومحل ملابس بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في مخبز افرنجي بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بالمخبز وامتدت النيران لمحل ملابس مجاور نتج عنه إصابة خباز في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بناحية بندر البلينا واحتراق ماكينة السير بالمخبز وكمية من الملابس وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمخبز أفرنجي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز أفرنجي ملك "أحمد . ح . ص . ر" 48 سنة صاحب مخبز يقيم بذات العنوان وأمتدت النيران لمحل ملابس ملاصق ملك "رأفت . ح . ع . ع" 45 سنة صاحب محل ملابس يقيم دائرة قسم طهطا وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة "إبراهيم . ح . ح . ص" 24 سنة خباز يقيم بندر البلينا بحروق نارية من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم أثناء مشاركته فـي إخماد النيران وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال مالكي المخبز والمحل وشقيق المصاب "حسام . ح . و .ح" 32 خباز يقيم بذات العنوان قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز بالمخبز ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهه الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق ماكينة السير بالمخبز وكمية من الملابس .

جرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ا . ر" عامل، و"ر . خ" عامل، يقيمان بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا تفيد قيام المتهمين بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .

ومن خلال التحريات تأكد صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .