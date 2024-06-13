عامل يصيب نفسه برش خرطوش حال تواجده بدورة مياه مطعم بسوهاج

أصيب عامل يبلغ من العمر 32 سنة يقيم بدائرة مركز سوهاج برش خرطوش بالساق اليسرى أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده بدورة مياه ملحقة بمطعم بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بإصابة عامل بطلق ناري أثناء تواجده بدورة مياه ملحقة بمطعم بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين إصابة "فتحي . خ . ع . ا" 32 سنة عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج برش خرطوش بالساق اليسري وذلك أثناء تواجده بدورة مياه ملحقة بالمطعم حيث عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن [ فرد خرطوش ] .

وبسؤال المصاب أفاد أنه أثناء عبثه بالسلاح الناري المضبوط بحوزته داخل دورة المياه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك

تم نقل المذكور لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال "أشرف . ا . ا . ا" 45 سنة عامل بالمطعم يقيم دائرة قسم أول سوهاج أفاد أنه أثناء تواجده بالمطعم سمع صوت طلق ناري داخل إحدى دورات المياه الملحقة بالمطعم وتبين إصابة المذكور .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر عاقبت محكمة الجنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "م . ا" عامل، يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجني عليه "ع . س" عامل، وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما .

ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم التعدي بالضرب على المجني عليه بعصا شوم على رأسه مما أحدث عاهة مستديمة له .

قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .