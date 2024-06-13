تداول 146 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

إنتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال 24 ساعة حيث تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

كما تم تداول 2351 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1081 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 943 حاوية بما يشكل نسبة 46.6% تقريبا بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 327 حاوية ترانزيت



وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي ، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .

و في سياق اخر ، يعمل قطاع النقل البحرى بالإسكندرية على التعاون مع دولة البونان وموانيها ووقعت مذكرة تفاهم بين الدولتين فى هذا الإطار فى مجال النقل البحرى والموانئ والسياحة البحرية عقدت اليوم بمقر قطاع النقل البحرى أولى اجتماعات اللجنة الملاحية المشتركة بين مصر واليونان وهيئة الموانئ اليونانية وخفر السواحل اليونانى بوزاره النقل وتمثيل اليونان الدائم بالاتحاد الأوروبي.



ويأتى التعاون فى إطار لاهميه العلاقات الاستراتيجية والبحرية المتميزه بين البلدين والمذكرات الموقعه والعمل الجارى على مدار العامين السابقين لتحقيق المزيد من الشراكه بين البلدين فى مجال النقل البحري والسياحة البحرية.

خط للركاب

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون المينائى واستكمال العمل على مشروع تسيير خط رورو للركاب والبضائع بين مينائى الإسكندرية وفولوس والتوافق على العمل المشترك والتنسيق بالمنظمه البحريه الدوليه كما تم التوافق على التعاون فى مجال تدريب البحاره والاعتراف المتبادل بشهادات البحاره والتعاون بين الاكاديميات بالبلدين.

وشملت التوافق على التعاون فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوربي، الموقع الاعلان بشأنها 17 مارس الماضى والتى تشمل النقل البحرى وبحث التعاون والترويج السياحى المشترك لموانئ البلدين كمقاصد سياحيه لليخوت والكروز والدعم المشترك بالمنتديات والمنظمات السياحية.

وشملت التوأمة بيم مصر قبرص واليونان ليتم توقيع النص المعتمد فنيا بالقمة الرئاسية الثلاثية المقبلة بالقاهرة، كما تم توقيع برتوكول اللجنة ونقاط التعاون المشترك.