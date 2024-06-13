محافظ أسوان يشارك طلاب شعبة "اللغة الإنجليزية" بكلية الحقوق حفل تخرجهم

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مشاركة أبناءه من شباب وفتيات شعبة " اللغة الإنجليزية " بكلية الحقوق الدفعة السابعة بإجمالى 80 طالب وطالبة حفل التخرج للعام الدراسى 2023/2024 ، الذى حضره الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمشرف على الكلية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والنقابية من أعضاء هيئة التدريس ، وأولياء أمور الطلاب.

وفى كلمته عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته بمشاركة أبناءه فى هذا الحفل الذى يتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وجاء كحصاد سنوات من السهر والكفاح ، وهو الذى يرجع أيضاً لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة العمل بكلية الحقوق مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الجامعى بأسوان، مؤكداً على أن ذلك يثمر عن تخريج كوادر بشرية قادرة على النهوض بوطنهم، والمشاركة فى ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الآن الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة فى العصر الحديث.

وأشار عطية إلى إعتزازه الدائم والمستمر بجامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الأفكار الإبداعية والإستشارية التى تدعم كافة جهود المحافظة فى تنفيذ حزمة من المشروعات الجارية والغير مسبوقة لإحداث النهضة المنشودة بمختلف قطاعات العمل العام ، مقدماً شكره لرئيس الجامعة ولجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لتنظيم فعاليات هذا الحفل ، وشكره الموصول أيضاً لأولياء أمور الطلاب الذين يجنوا ثمار جهدهم فى تربية أبنائهم ، وإلحاقهم بالتعليم الجامعى للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية مما يؤهلهم لحياة أفضل فى القريب العاجل ، هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل البدء بالسلام الوطنى ، وإهداء درع الجامعة لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه المستمر والمتواصل للعملية التعليمية ، والأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها على مدار العام .