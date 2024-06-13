توريد 388 ألف طن قمح الي شون وصوامح أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة بنسبة 105.8 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 388 ألف طن ، فى حين أن المستهدف 366 ألف طن ، مؤكداً بأنه فى ظل التعاون البناء بين المسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وكافة الجهات المختصة بالوزارة والمحافظة تستكمل اللجان الفرعية جهودها فى المواقع التخزينية التى مازال بها مساحات تخزين ، بينما تم إغلاق ثلاث مواقع لإكتمال السعه التخزينية حيث بلغت نسبة التوريد داخل المحافظة 95.2% .

بالإضافة إلى توريد كميات للمواقع التخزينية خارج المحافظة فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وبالتوازى يتم متابعة إستلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، والمتعلق بزيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 .