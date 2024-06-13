سفيان رحيمي يدخل دائرة اهتمامات النصر السعودي

دخل المهاجم سفيان رحيمي، لاعب فريق العين الإماراتي، دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي للحصول علي خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ‎النصر السعودي مهتمة بالتعاقد مع لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي، إلا أن ناديه لا يريد بيع نجمه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سفيان رحيمي مع نادي العين الإماراتي في صيف عام 2025.

وفي حال وافق نادي العين الإماراتي على انتقال رحيمي إلى النصر في الصيف القادم، فإن أحد الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا أو ساديو ماني، سيرحل عن صفوف العالمي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة.

وكانت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت أمس الأربعاء، قد أسفرت عن وقوع النصر مع الحزم، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر المقبل.