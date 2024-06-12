خفيفة وسهلة| طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البيضاء

تعتبر كيكة الشوكولاتة البيضاء من الحلويات الفاخرة والمحببة لدى العديد من الأشخاص، فهي تجمع بين الطعم الغني للشوكولاتة البيضاء والقوام الهش والرطب للكيك، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمناسبات الخاصة أو الجلسات العائلية. في هذه الوصفة، سنستعرض طريقة تحضير هذه الكيكة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، تضمن لكِ نتيجة مبهرة تسرّ ضيوفك وتضفي لمسة من الفخامة على مائدتك.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البيضاء

المكونات:

للكيك

- 1 و 1/2 كوب دقيق

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب زبدة (مذابة)

- 3 بيضات

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/2 كوب حليب

- 100 جرام شوكولاتة بيضاء (مذابة)





للتزيين (اختياري):

- 100 جرام شوكولاتة بيضاء إضافية

- 1/4 كوب كريمة خفق





طريقة التحضير:

1. تحضير الفرن:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت). دهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق لمنع الالتصاق.





2. خلط المكونات الجافة:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر.





3. خلط المكونات السائلة:

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة المذابة مع السكر حتى تصبح كريمية. ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق. أضيفي الفانيليا.





4. دمج المكونات:

أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجياً، بالتناوب مع الحليب، وامزجي جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم أضيفي الشوكولاتة البيضاء المذابة وامزجي مرة أخرى.





5. خبز الكيك:

صبي الخليط في القالب المحضر وادخليه إلى الفرن المسخن مسبقاً. اخبزي الكيك لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيفاً عند غرسه في وسط الكيك.





6. تحضير التزيين:

إذا رغبتِ في تزيين الكيك، قومي بتذويب الشوكولاتة البيضاء الإضافية مع كريمة الخفق في حمام مائي حتى تذوب تماماً. اتركي الخليط يبرد قليلاً ثم صبيه على الكيك المبرد.





7. التقديم:

اتركي الكيك يبرد تماماً قبل التقديم. يمكنك تزيينه بأشكال الشوكولاتة أو أي إضافات تفضلينها.