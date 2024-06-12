الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدا.. بدء وقف تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 10 أيام خلال إجازة العيد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

يبدأ غداً الخميس الموافق 13 يونيو  تطبيق قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ولمدة 10 أيام.


وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن الوزارة أعطت تعليماتها لجميع شركاتها علي مستوي الجمهورية بوقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المسؤول أن الوزارة أمرت بتوفير الديزلات والمولدات في حالات الطوارئ تحسبا لأي اعطال .


يذكر أن خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك تنسيق بين وزارتا الكهرباء والطاقه المتجدده والبترول لدراسة وقف تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء عن المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أسوة بعيد الأقباط.

الجريدة الورقية