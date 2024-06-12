غدا.. بدء وقف تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 10 أيام خلال إجازة العيد

يبدأ غداً الخميس الموافق 13 يونيو تطبيق قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ولمدة 10 أيام.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن الوزارة أعطت تعليماتها لجميع شركاتها علي مستوي الجمهورية بوقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المسؤول أن الوزارة أمرت بتوفير الديزلات والمولدات في حالات الطوارئ تحسبا لأي اعطال .



يذكر أن خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك تنسيق بين وزارتا الكهرباء والطاقه المتجدده والبترول لدراسة وقف تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء عن المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أسوة بعيد الأقباط.