النيابة العامة بالكويت تعلن بدء التحقيق في حريق المنقف

أعلنت النيابة العامة الكويتية، مساء اليوم الأربعاء عن بدأ التحقيقات في حادث حريق المنقف ، و الذي نشب في إحدي المباني، ونتج عنه عدد من الجرحي و القتلي.

وكشفت النيابة العامة على منصة "إكس" أنه تم تكليف فريق بالانتقال إلى مكان واقعة حريق المنقف لمعاينته، و الانتقال إلى المستشفيات لمناظرة المتوفين و سؤال المصابين، كما تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم.

وأوضحت النيابة أنه جاري استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب حادث حريق المنقف و المتسببين فيه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قد أمر الأربعاء، باعتقال مالك وحارس مبنى الذي شهد حريقا اليوم، مشددا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف الوزير أثناء زيارته للموقع، أن السلطات تعتزم معالجة "مسألة اكتظاظ العمالة" للوقوف عل "المخالفات التي ارتكبت هنا" والتعامل مع مالك العقار الذي يتجاوز عدد قاطنيه 196 شخصا.

ارتفاع عدد القتلى في حريق المنقف

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء الحريق جنوبي الكويت، إلى 49 حالة وفاة، وعشرات الإصابات، بعضها بحال الخطر.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن أقسام المستشفيات العامة التابعة للوزارة استقبلت 56 حالة إصابة ناجمة عن حادث صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن سير العمل داخل المنشآت العلاجية وفق نطاق السيطرة ويسير وفق الخطط المرسومة في ظل تفعيل خطة الطوارئ منذ اللحظات الأولى لحادث حريق المنقف.



وأضاف أن المنشآت العلاجية في حالة تأهب واستعداد تام لتقديم الخدمة الصحية في مثل هذه الأحداث الطارئة مؤكدا استمرار الوزارة في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية في البلاد والوزارات ذات الصلة.

يذكر أن نتج عن الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في منطقة المنقف في الكويت، أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة، وكان أغلب الضحايا من الجنسية الهندية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة. وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم.