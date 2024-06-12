رئيس مدينة أبو قرقاص يقود حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق

واصل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جولاته المكوكية لمتابعة انتظام سير المركبات والمواطنين بشوارع المركز ، وذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وترأس المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، حملة لإزالة إشغالات بمدينة ابوقرقاص، وذلك لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة، وإزالة ما يعوق سير حركة المركبات والمواطنين.

وأكد رئيس المركز، على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات، والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، وانتشار المخلفات والقاء القمامة بها .

ولفت رئيس المركز، إلى أنه لا يسمح بأى إشغالات بمدينة ابوقرقاص، وجاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها رئاسة مركز ومدينة ابوقرقاص، وإدارة الإشغالات بمدينة ابوقرقاص، وخلال الحملة، تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين، والإشغالات وتطبيق القانون، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتعدين على حرم الطريق.

وأشار رئيس المركز ، إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات، ورفع التعديات على حرم الطريق بمركز ابوقرقاص لتحقيق الإنضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز .

وقام المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، بجولة متابعة، حيث تفقد رئيس المركز موقع تركيب مطب صناعي بمدخل المدينة البحرى بطريق مصر اسوان الزراعى، مشدداً على دهان المطب بألوان مميزة للعين؛ حتى يستطيع السائق ملاحظتها على الطريق بمسافة كافية للتهدئة منعا للحوادث نتيجة السرعة الزائدة، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .