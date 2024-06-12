حريق هائل بأقدم سوق في عاصمة البحرين المنامة

أندلع اليوم الأربعاء حريق هائل بسوق المنامة القديم بالعاصمة البحرينية، وذلك دون لإعلان عن أسباب نشوبه، او وجود ضحايا حتي الأن.

وقالت وزارة الداخلية في تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الدفاع المدني يباشر إخماد حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق بمنطقة سوق المنامة".



وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة تقوم باتخاذ إجراءاتها اللازمة في الموقع".



ونشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي وقع في أزقة سوق المنامة القديم، المعروف محليا باسم (سوق باب البحرين).

وأظهرت المقاطع ألسنة اللهب ودخانا كثيفا بالقرب من محلات تجارية في أزقة سوق المنامة الضيقة.

<p lang="ar" dir="rtl">📍خبر الآن " <br><br>حريق كبير جداً في سوق المنامة " <br>.<br>اللهم إلطف " <br>. <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/ljkLAaRNne">pic.twitter.com/ljkLAaRNne</a></p>— اسأل_البحرين🇧🇭 (@Ask_Bahrain) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/Ask_Bahrain/status/1800906241847541766?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

حريق المنقف بالكويت

يذكر أن نتج عن الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في منطقة المنقف في الكويت، أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة، وكان أغلب الضحايا من الجنسية الهندية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة. وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم.

وقال جايشانكار، في بيان نشر على موقع "إكس" إنه "شعر بصدمة شديدة بسبب أنباء حادث الحريق في الكويت". وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".

وقالت وكالة حكومية تخص سكان ولاية كيرالا في الخارج إنها تلقت بلاغا من الجالية الهندية في الكويت بوفاة 41 هنديا من بينهم11 شخصا من ولاية كيرالا في الحريق.

من جانبه أعرب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عن صدمته من وفاة أزيد من 40 شخصا من جنسية هندية في الحريق الذي شب اليوم في الكويت.

وزار سفير الهند في الكويت، الأربعاء، المستشفيات التي يعالج فيها مصابون من جنسية هندية تعرضوا للإصابات إثر الحريق.

وقام السفير بزيارة مستشفى مبارك الكبير، حيث تم إدخال 11 عاملا أصيبوا في حريق اليوم. ومن المتوقع أن يخرج 10 منهم اليوم، وحالة واحد مستقرة ستبقى في المستشفى.

وكتبت السفارة الهندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إدخال أكثر من 30 مواطنا هنديا أحد المستشفيات، موضحة أن 47 عاملا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.