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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ذعر بالجزائر.. حياة المواطنين فى خطر بعد ضبط لحوم محقونة بمادة حفظ الجثث

لحوم غير صالة للاستهلاك
لحوم غير صالة للاستهلاك

كشفت الشرطة الجزائرية القبض على واحد من أكبر موزعي اللحوم البيضاء، والذي يورد الى أكبر محلات الوجبات السريعة في وهران.

يأتى ذلك بعد اكتشاف الجهات المختصة توزيعه لحومًا غير صالحة للاستخدام البشري.

حقن اللحوم الفاسدة بمادة لافال الكيميائية

وأكدت الشرطة أن المتهم كان يوزع لحومًا فاسدة، ثم يقوم بتطعيمها بمادة "لافال" الكيميائية التي تستخدم لحفظ الجثث، حتى لا تظهر رائحتها المتعفنة.

ضبط  467 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك 

وأضافت أنها ضبطت 467 كيلوجرامًا من اللحوم البيضاء من نوع الدجاج متبلة، غير صالحة إطلاقًا للاستهلاك.

كما قامت بضبط عبوات من المادة الكيميائية "لافال" تبلغ وزنها 6 لترات تقريبًا، إضافة إلى وصولات تسليم موقعة على بياض باسم صاحب أشهر مذابح الدواجن في وهران.

وقام المتهم باستغلال مشغل سري شاسع يقع بمنطقة "الحاسي" في تقطيع وتتبيل اللحوم البيضاء، لغرض توزيعها جاهزة للشواء على نطاق واسع من محلات الأكل الخفيف ومطاعم الشاورما بوهران.

ذعر فى الجزائر 

وأثار إعلان السلطات الجزائرية قبضها على الموزع الشهير حالة من الذعر بين الجزائريين، خصوصًا أنه يزود أشهر مطاعم وهران للوجبات السريعة باللحوم، التي يأكل منها آلاف المواطنين يوميًّا.

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