عامل يطلق النار على طليقته فى إطسا بالفيوم

أقدم عامل من قرية دفنو التابعة لمركز إطسا بالفيوم، بمحاولة التخلص من طليقته بإطلاق عدة اعيرة ناريه عليها في وضح النهار وسط المارة في القرية، بسبب سلوكها وعدم رضوخها بالرجوع إليه مرة أخرى، وتم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لعمل الإسعافات الأولية اللازمه لها وتلقيها العلاج اللازم بإجراء عملية جراحية لإخراج طلقات الرصاص من جسدها، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بواقعة شروع في قتل وإصابة ربة منزل بعدة طلقات اعيرة نارية في جسدها على يد طليقها بقرية دفنو التابعة لدائرة المركز، على اثرها تم نقلها لمستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم وخضعت لعمليات جراحية فى محاولة لانقاذها .

وعلى الفور انتقل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة إطسا لمحل الواقعة بقرية دفنو تبين إصابة “ ناديه ق. ك ٣٧ سنه”، ربة منزل على يد طليقها “ محمد ع. س. ٤٨ سنه”، عامل، على خلفية مشاكل أسرية بينهما عازما النيه على التخلص منها لسلوكها ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إطسا من القبض على المتهم المتورط بإطلاق أعيرة ناريه على طليقته في نهر الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجنى عليها حال سماح حالتها الصحية بذلك و تولت التحقيق .