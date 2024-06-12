تطوير شرق القاهرة .. نائب محافظ العاصمة يكشف لـ "الوفد" تفاصيل ملحمة وطنية قائدها الرئيس السيسي (حوار)

*المواطن المصري لديه وعي وثقة كبيرة في الرئيس السيسي والحكومة ويعلم أن ما يحدث لمصلحة ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار

* لو لم يتم تطوير منطقة شرق القاهرة لأصبحت جراج كبير للسيارات وأصيب بشلل مروري

*كان هناك تكليف واضح وصريح من الرئيس السيسي خلال التطوير وهو ألا يضار مواطن واحد من المشروعات والحفاظ على حقوق المواطنين

*عند تطوير البنية التحتية لمنطقة مصر الجديدة وجدنا جميع مواسير المياه منذ عهد البارون ولا تصلح للاستخدام وتم تغيرها بطول 30 كيلو متر

*تطوير منطقة شرق القاهرة ساهم تغير إيجابي في سلوكيات المواطنين وخلق فرص عمل وتوفير خدمات جديدة لسكان المنطقة

*بفضل إنشاء المحاور والطرق الجديدة تم رفع ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميا فيما يخص شبكة الطرق

*هناك دراسة للبنك الدولي قبل تنفيذ المشروع القومي للطرق تؤكد أن الاقتصاد المصري كان يتكبد خسائر كل عام 4 مليار دولار بسبب الازدحام المروري

*حى المرج سيشهد خلال الفترة القادمة مزيد من التطوير وإنشاء 7 محاور وتطوير شبكة الصرف الصحي وبناء مدارس جديدة تستوعب الكثافات الموجودة بالمنطقة ومستشفي

*تم وضع بعض عربات مترو مصر الجديدة القديم في متحف قصر الملك حسين وقصر البارون وسعينا لتشغيله من جديد ولكن لم ينجح الامر لأسباب فنية

*الهدف من تطوير شرق القاهرة هو مصلحة المواطنين وخلق فرص عمل وتحسين الحياة لهم



شهدت أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من التطوير وإنشاء المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري، الامر الذي أدى إلى طفرة حقيقية لمسها المواطنين بعد أن جنوا ثمار هذه المشروعات والتطوير الذي حدث، ولم يكن الاهتمام بالمظهر فقط ولكن كان الاهتمام بالجوهر أيضا وتم تطوير البنية التحتية بالكامل لكثير من الميادين والشوارع والتي كان لها أثر إيجابي على حياة المواطنين اليومية، ومن أجل الوقوف على ما تم من إنجازات بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة حرصت "بوابة الوفد" على إجراء حوار مع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وإلى نص الحوار:

في البداية نريد أن نتحدث عن عدد أحياء بالمنطقة الشرقية وعدد السكان ؟

في البداية كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد الأضحي المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم بالخير واليُمن والبركة، شرق القاهرة هي بوابة مصر على مر التاريخ، وعدد سكان شرق القاهرة يقترب من خمسة ونصف مليون نسمة وتضم 9 أحياء منها احياء مصر الجديدة، والنزهة، المرج، والمطرية، وعين شمس والسلام، ولدينا أيضا مطار القاهرة الدولي وهو بوابة مصر لذلك نعمل من هذا المنطلق ونحرص على عدم وجود مشاكل في الشوارع والميادين للحفاظ على الشكل العام ولذلك نعمل على حل أي مشكلة في أسرع وقت.

كيف تم تطوير أحياء شرق القاهرة ؟

لو لم يتم هذا التطوير لأصبحت منطقة شرق القاهرة جراج كبير للسيارات وكانت سوف تُصاب بشلل مروري، ولكن ما حدث من تطوير بفضل توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان حريص على المتابعة المستمر للمشروعات وعمليات التطوير وأدق التفاصيل كل هذا ساهم في أنقذ منطقة شرق القاهرة من هذا المسير، وكل ما حدث من إنجازات بسبب إرادة سياسية وجميع القرارات التي تم إصدارها في خلال التطوير كانت مدروسة بشكل جيد وكان هناك تخطيط مسبق و القرار الذي يصدر لا رجعة فيه وبعد تنفيذ هذا التطوير وجدنا استحسان كبيرًا من المواطنين بشرق القاهرة .

كيف تم صرف التعويضات للمتضررين من إزالة منازلهم ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة الشرقية ؟

كان هناك تكليف واضح وصريح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن وهو ألا يضار مواطن واحد من المشروعات والحفاظ على حقوق المواطنين، وأيضًا فخامة الرئيس شدد على أهمية الحديث مع المواطنين عند تنفيذ أي مشروع والحديث عن كافة التفاصيل حتى يكون هناك صورة كاملة لدي المواطن، ونحن كتنفيذيين نضع أنفسنا مكان المواطن، لذلك نراعى جدا البعد الاجتماعي للمواطنين، ولم تتم أعمال الإخلاء والإزالة قبل صرف التعويضات المستحقة، حتى تتمكن الأسر من التصرف وإيجاد البديل، وهي تعويضات عادلة ومناسبة بالسعر الحالي للمتر، وتم تحديدها وفق مقيم عقاري، وأيضًا كان متاح شقة كاملة التشطيب و الاثاث والمواطن هو من يخطار، وكان هناك تفاعل وتواصل مع الأسر باستمرار وتقديم كل الدعم لهم .



ما هي التحديات التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات ؟

التحديات كانت تتمثل في أن البنية التحتية بها الكثير من المشاكل سواء في خطوط المياه والصرف لذلك كان يتم إعادة تخطيط شبكة المرافق وتدعيمها ومثال على هذا عندما تم العمل في تطوير منطقة مصر الجديدة وجدنا أن جميع مواسير المياه منذ فترة البارون إمبان الذي أنشأ مصر الجديدة وتم تغيير ما يقرب من 30 كيلو متر مواسير مياه الشرب فقط، وهذا تقرر في الصرف وباقي البنية التحتية وقمنا بوضع جميع المرافق التي تم الانتهاء منها على اللوحات وسي دي وتم وضعها على مركز شبكات المعلومات بمحافظة القاهرة، وذلك من أجل سهولة تحديد العطل وهذا كان لا يحدث في الماضي ، وقمنا أيضًا بزراعة الشجر المثمر في الشوارع والميادين بدل الشجر القديم والذي كان يستهلك مياه كثيرة .

ما هو مردود التطوير الذي حدث في شرق القاهرة ؟

أنا حاصل على دكتوراه في شبكة الطرق وتأثيرها على البيئة والاقتصاد وفي الحقيقة هناك أكثر من مردود ومنها التأثير الإيجابي الذي حدث في سلوكيات المواطنين وأصبح لديهم حرص على الحفاظ على ما تم من تطوير والدليل على ذلك المواطنين قاموا بطلاء أوجه منازلهم على نفقتهم الخاصة، وهذا يؤكد على التغيير الإيجابي الذي حدث، هذا بجانب خلق فرص استثمارية جديدة بفضل تطوير الطرق والكباري وإنشاء محاور وهو أمر هام جدًا وتوفير للوقت والأموال والوقود، وكان هناك دراسة للبنك الدولي قبل تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي حدث في مصر تؤكد أن الدولة المصري كانت تتكبد خسائر كل عام 4 مليار دولار بسبب الازدحام المروري وعادم السيارات بالاضافة الي هدر الوقت بسبب الزحام، وبفضل هذه الطرق تم رفع ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميا فيما يخص شبكة الطرق، وهذا يؤكد أن تطوير البنية الأساسية وشبكة المحاور ليست رفاهية أو ترفا، أيضًا بفضل التطوير الذي يحدث تسبب في القضاء على العشوائيات بشكل نهائي وتم تسكين المواطنين في مشروع أهالينا وتوفير حياة كريمة لهم وخلق فرص عمل من خلال المشروعات والخدمات التي يتم تنفيذها مكان المناطق العشوائية كما حدث في ترعة الطوارئ بحى السلام أول، وأصبح الان طريق ضخم خدمي يقدم كافة الخدمات للمواطنين .

نريد أن نتحدث عن ملف التعليم في شرق القاهرة ؟

لدينا اهتمام كبير بملف التعليم ونقوم بإنشاء المدارس في شرق القاهرة وتم استغلال بعض الأراضي بحى المرج، لبناء مدارس تستوعب الكثافات الموجودة بالمنطقة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لإنقاذ الأرض واستغلالها لصالح الخدمة العامة وبما ينفع أهالى المنطقة، وحى المرج سوف يشهد خلال الفترة القادمة مزيد من التطوير ومن المقرر إنشاء 7 محاور هناك، ونعمل الآن على إنشاء محور مؤسسة الزكاة ومحور الترولي و هذه المحاور تخلق شريانا جديدا لمداخل ومخارج البلد وسوف تربط المرج بالقليوبية والطريق الدائري ومصر الجديدة .

وماذا عن المزارات السياحية والدينية في شرق القاهرة ؟

هناك اهتمامًا كبيرًا بهذه المزارات سواء كانت سياحية أو دينية وعلى سبيل المثال تم تطوير ميدان شجرة السيدة مريم بحى المطرية وتطوير قصر البارون و قصر الملك حسين وفي مجال الحدائق تم تطوير ورفع كفاءة العديد من الحدائق ومنها حديقة الميريلاند بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة والتي تضم طراز معماري مميز ونحافظ عليها بالجهود الذاتية من خلال مشاركة المواطنين وتفعيل دور المجتمع المدني ونقوم بعمل صيانة لها تحت إشراف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

ماذا عن تطوير ميدان الألف مسكن ؟

تم تطوير ميدان الألف مسكن من خلال الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق وشهد الميدان تحول كبير وتم القضاء على كافة المظاهرة السلبية، والتطوير بشكل عام يحدث لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل وكل المشروعات التي تحدث كل من يعمل فيها مصريين وشركات مصرية كانت شركات قطاع خاص صغيرة الآن أصبح لهم مكانة وحجم كبير في السوق وهذا بفضل المشروعات وجميع من يعمل في هذه الشركات شباب مصري ونحن نؤمن بأن ما يحدث من تطوير هو لصالح المواطن في المقام الأول وبالفعل المواطن في شرق القاهرة لمس ذلك الامر على أرض الواقع .

إلى أين وصل ملف التصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد في أحياء المنطقة الشرقية ؟

الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد هو التسهيل على المواطنين وحل المشاكل التي ظهرت في القانون القديم، ونحن الآن في مرحلة التجريب والتطبيق العملي للقانون وتم عقد ورش عمل ودورات من قبل وزارة التنمية المحلية للقائمين على تطبيق القانون من الموظفين والتصالح لا يصلح في بعض الحالات وهي الجراجات والآثار ودون ذلك يصلح فيها التصالح طبقا للقانون .

وماذا عن ملف الإشغالات في شرق القاهرة ؟

أنا بشكل شخصي متواجد بشكل يومي في الشارع مع الحملات التي تستهدف رفع كافة الإشغالات ونريد تطبيق النجاح الذي حدث في ميدان الألف مسكن في كافة الأحياء والشوارع والميادين بشرق القاهرة؛ لذلك هناك متابعه بشكل يومي لهذا الملف وللاسف هناك بعض الباعة الجائلين تاتي من مختلف الأماكن للبيع في شرق القاهرة، وفي نفس الوقت لا نريد قطع عيش احد لذلك قمنا بعمل أسواق لهم ولكن لا يريدون أن يعملوا داخل الأسواق ويريدون العمل في الشوارع والميادين وهذا لم يحدث، وهناك توجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في هذا الشأن والمتابعة اليومية لهذا الملف تهدف الي توصيل رسالة للمخالفين بأن المحافظة لن تسمح بانتشار الإشغالات في الميادين والشوارع بعد تطويرها.

نريد التحدث عن ملف النظافة والتجميل في شرق القاهرة ؟

هناك شركة خاصة تقوم بعملية النظافة وهناك متابعة من الأحياء ووحدة الرصد الخاصة بالمحافظة والتي توقع غرامات مالية على الشركة أن وجد تقصير والاهم من تطبيق الغرامات هو النظافة لذلك تقوم بتقديم العون للشركة وايضًا الشركة تسير بشكل إيجابي خاصة بعد أن قامت بعمل حملات توعية للمواطنين تشرح فيها أهمية الحفاظ على النظافة العامة؛ وهذا حدث في تطوير شجرة مريم بالمطرية وكان لها اثر ايجابي .

بعد القرارات الأخيرة للحكومة بشأن الخبز المدعم كيف يتم متابعة المخابز حتى لا يكون هناك استغلال للمواطن ؟

بالفعل قمت بجولات على المخابز للتأكد من جودة ووزن الخبز وتم التواصل مع المواطنين بشكل مباشر أمام المخابز ولم نرصد أي مشاكل، ويجب أن نتحمل جميعًا من أجل مصلحة الوطن، والدعم سوف يعود إلى المواطن مرة أخرى في شكل خدمات أخرى وللأسف كان هناك من يستخدم الخبز المدعم بطريقة خاطئة ونحن مواطنون ونعلم ذلك جيدًا، والحمدلله المواطنين لديهم وعي كبير وثقة كبيرة في الرئيس السيسي والحكومة و يعلم المواطن أن ذلك لمصلحة ويشاهد ما حدث في بعض دول الجوار ويجب ان نحمد الله على نعمة كبيرة جدا وهي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والأشقاء من دول عربية تاتي الان لتعيش في مصر بسبب الأمن والأمان .



ما هو مخطط لزراعة الكبارى فى إطار خطة تطوير مصر الجديدة؟

جميع المناطق التي تشهد تطوير يتم زراعتها من جديد ولدينا تجربة ناجحة في كوبري المحكمة الذي تم زراعته ولكن المشكلة في زراعة الكباري في الصيانة بسبب طبيعة الطقس، وتم استغلال أسفل الكباري بشكل إيجابي من خلال ‘نشاء مجمع كافيهات ومحلات وانشطة خدمية توفر خدمات للمواطنين على مدار الساعة وهذا أمر إيجابي بجانب نقل سوق السيارات والذي خف الضغط عن المنطقة بشكل كبير؛ وايضًا تم نقل سوق الخميس بالمطرية، وكل هذه المشروعات تخدم المواطنين ونحن الان نقوم بحل مشاكل قديمة وعلى سبيل المثال كان في الماضي يتم البناء بشكل عشوائي والان هناك ضوابط وهي أن يكون العقار عباره عن دور أرضي واربع ادوار وجراج يتم إنشاؤه على مساحة الشقق وكل هذا يحدث من أجل مصلحة المواطنين وتحسين الحياة اليومية لهم .

مترو مصر الجديدة القديم أين ذهب بعد التجديد وهل هناك فكرة ان يتم وضعه داخل متحف ؟

بالفعل تم وضع بعض عربات المترو في متحف قصر الملك حسين وقصر البارون وكانت هناك محاولات كثيرة جدا من اجل ان يعود المترو للعمل من جديد ولكن لم تنجح هذه المحاولات والسبب في ان الخطوط جميعها قديمة جدا و تركيب عربات جديدة كان يجب تغيير هذه الخطوط والشبكات والعربات القديمة كان لا تعمل وكان يتسبب في أزمة مرورية بشكل كبير ولكن الوضع الآن اختلف واصبح هناك سيولة مرورية في هذه المنطقة .

ماهي استعدادات المنطقة الشرقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ؟

هناك تعليمات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدم الذبح خارج السلخانة ومن يخالف ذلك يتم تطبيق القانون عليه وتوقيع غرامة تصل الي 10 الف جنيه بجانب عمل دوريات لمتابعة ذلك على مدار اليوم .

وفي الختام رسالة للمواطنين في شرق القاهرة ؟

كل ما يحدث الان هو لمصلحة المواطنين ونريد أن نحافظ على ما يتم من تطوير في الشوارع والميادين والحدائق وأنا مكتبي مفتوح لجميع المواطنين طوال الأسبوع وهناك لقاءات أسبوعية مع المواطنين للاستماع إليهم ويجب أن يكون هناك ثقة في أجهزة الدولة لان الهدف من هذه المشروعات هو مصلحة المواطن وخلق فرص عمل والفترة القادمة سوف تشهد اهتمام بحى المرج وخطة للتطوير وإنشاء مستشفى عام في المرج وسوف يتم العمل على إنشائها في شهر 7 وايضا هناك خطة لتطوير مراكز الشباب في شرق القاهرة من خلال تعاون مع وزير الشباب والرياضة والحمدلله هناك استقرار وهدوء في كل الأمور ونحن دائما بجانب المواطن لان المحليات هي المسئول عن المواطن منذ ان يولد لذلك الدور الذي تقوم به هو العمل على تحقيق مصلحة المواطنين وخلق شراكة حقيقية للمجتمع المدني.