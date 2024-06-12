البحيرة تناقش التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم (187) لسنة 2023 ،وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة.

ووجهت بتحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليميةو ضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح.

وشددت بلبع، على الالتزام التام بتنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

واستعرض الاجتماع بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما تم إستعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس.

وأكد السكرتير العام، على رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات الرقابيه على الاسواق والمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم المدن والقرى الفائزة بالجوائز الداخلية بالمحليات بمحافظة البحيرة فئة المراكز والمدن ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي وهي على الترتيب بالنسبة للمدن مدينة المحمودية - مدينة شبراخيت - مدينة دمنهور - مدينة وادي النطرون - مدينة بدر).

وبالنسبة للقرى( قرية الابعادية / دمنهور - قرية فليشان / ايتاى البارود - قرية الوفائية /الدلنجات - قرية سيدي عقبة / المحمودية - قرية النجاح / بدر).