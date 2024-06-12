رفع أفلام عيد الفطر من السينمات.. الليلة

تستعد السينمات لرفع الأفلام المعروضة من موسم عيد الفطر الماضى الليلة.

حيث ترفع إدارات السينمات كلًا من فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعدما حقق 76 مليون جنيه من إخراج كريم السبكى.

كما يتم رفع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد من والذى حقق 59 مليون جنيه.

كما يتم رفع فيلم ع الماشى بطولة على ربيع والذى حقق 13 مليون جنيه.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

من ناحية أخرى، طرح للفنان عمرو يوسف فيلمه الجديد ولاد رزق الجزء الثالث فى السينمات الذي يشاركه البطولة أحمد عز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

قصة أولاد رزق الجزء الثالث

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، حول بعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال أولاد رزق الجزء الثالث

يشار إلى أن فيلم ولاد رزق بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.