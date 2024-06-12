البحيره تقرر فتح المجازر لذبح أضاحي العيد بالمجان

عقد اليوم إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى، وفتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

وكلفت بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مطالبة بتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتهاللحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

ووجهت بتواجـد رؤساء وعناصـر أجهزة النظافـة فـي مـواقعهم وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة.