في أول ظهور لها.. الطفلة جنا تكشف سبب غيابها

احتلت الفنانة جنا عمرو الترند خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل تخرجها من مدرستها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فوجئ الجمهور بتغير ملامح جنا تمامًا، والتي كانت قدد حققت نجومية كبيرة في طفولتها من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية.

وفي أول ظهور إعلامي لها .. أطلت جنا من خلال برنامج القاهرة اليوم والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، حيث حلت ضيفة عبر زووم على الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي.

سبب الغياب

وكشفت جنا عن سبب غيابها وهو سفرها إلى الولايات المتحدة بهدف الدراسة، فيما استعادت ذكرياتها مع إدوارد حيث شاركته بطولة فيلم "سامي أكسيد الكربون"، وقامت جنا خلال الحلقة بإعادة تقديم الأغنية التي قدمتها في الفيلم.

وكانت جنا قد شاركت في عدد من الأعمال الهامة أبرزها: "سامي أكسيد الكربون"، "حصل خير"، وغيرها كما قدمت برنامج "الليلة مع جنا" لتكون أصغر طفلة تجلس على كرسي المذيع في الوطن العربي.