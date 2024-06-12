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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيادي بحماس: المقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار ثم استئناف الحرب

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والمقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار كي يلتقط أنفاسه قبل استئناف الحرب .

وأضاف القيادي في حماس، أن بلينكن يؤكد أنه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، مشيرا الى أن الحركة قالت للوسطاء إن الذي يرفض المقترحات هو الجانب الإسرائيلي.

 

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية تجاري الاحتلال في التملص من أي التزام بمقترح لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن اليوم التالي للحرب سيكون يوما فلسطينيا نقرر فيه واقعنا ومستقبلنا.

 

وطالب القيادي في حماس الوسطاء، بضمانات تحول دون تهرب الاحتلال من مسؤولياته، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد أن المقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار كي يلتقط أنفاسه قبل استئناف الحرب

 

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