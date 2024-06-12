أمن الإسماعيلية يضبط مافيا الشهادات الدراسية المزورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

مافيا الشهادات الدراسية



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "معدة للتزوير" – أكلاشية - عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر– عدد 11 دفتر إيصال استلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في القبض على 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بالاشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد".

وكشفت تحريات الم هو 9باحث أن المتهمين أعادوا تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار بعقارى (الكبتاجون – الترامادول) بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد والقصاصين بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – 6,550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - 750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (415 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المؤبد لسائق وعاطل طعنا آخر في صدر وقتلاه بالقناطر الخيرية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، متهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بالقناطر الخيرية في القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن.

وأوضح أمر الإحالة أنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي .

ودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات



وفي واقعة أخرى قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بدهس طالب أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر لدور شهر يوليو.



وتعرض الطالب الضحية لحادث دهس سيارة مسرعة يقودها أحد الأشخاص بمدينة نصر.

وكشف التقرير الطبي أن الضحية يوسف أحمد أصيب بكسور في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، أدت لشلل نصفي في الطرفين السفليين.

وأسندت نيابة مدينة نصر أول للمتهم في المحضر 7244 لسنة 2402 تهمة الإصابة الخطأ وأحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.