إنزال 2.3 مليون زريعة أسماك في المسطحات المائية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إنزال مليوني و 300 ألف زريعة أسماك البلطي النيلى وأسماك المبروك؛ تم إستزراعها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتى بحر مويس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة، وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد، وتوفير فرص عمل للصيادين، وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة علي مهنة الصيد.

أوضح المحافظ، أن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بالزقازيق والمفرخات «مفرخ صان الحجر، مفرخ العباسة، مفرخ بركة أكياد» للإستزراع المستمر طوال العام للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة «بحر مويس، بحر فاقوس، بحر أبو لأخضر»» بأطوال تصل إلى 350 ألف كم.

وأشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالشرقية، إلى أنه قد تم استلام وإنزال دفعة جديدة من أسماك البلطي والمبروك الفضي بعدد مليوني و300 ألف ,زريعة أسماك كالتالى:عدد 500 ألف زريعة بقرية ميت بشار ببحر أبو الأخضر، وعدد 500 ألف زريعة بتل حوين ببحر مويس، وعدد 500 ألف زريعة بقرية طاروط ببحر أبو الأخضر ، وعدد 300 ألف زريعة بقرية العلاقمة ببحر أبو الأخضر، و عدد 500 ألف زريعة عند كوبرى أبو طبل ببحر مويس بمركز ومدينة منيا القمح، من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الشرقية أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام 2024م، وأن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو الجارى

وأوضحت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية، إستمرار المحافظة في تفعيل الخطة الموضوعة منها بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات، لتنمية الثروة السمكية، والارتقاء بالمصايد الطبيعية، وزيادة المخزون السمكي، وتوفير فرص عمل للصيادين، مشيرة إلى أن الإصبعيات من الأسماك التي تم انزالها في بحريي فاقوس وأبو لأخضر من أسماك المبروك والبلطي تتميز بالجودة والإنتاجية العالية، فيما يتميز سمك مبروك الحشائش بقدرته على المعالجة البيولوجية للمياه لكونه يتغذى على الحشائش.

وحضر عملية الإنزال كل من: المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة، وهبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة، والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة، وعدد من الصيادين.