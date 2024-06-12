جيش الاحتلال يستهدف عدة قرى حدودية مع لبنان.. تفاصيل
أعلنت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال استهدف عدة مناطق في القرى الحدودية جنوب لبنان منذ الصبح وحتى عصر اليوم.
ابرز المناطق في لبنان التي استهدفها الاحتلال :
- قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدات طيرحرفا، الجبين، بيت ليف، زبقين
- الطيران المسّير يستهدف المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون
- قصف مدفعي استهدف الاطراف الشرقية لبلدة العديسة
- قصف مدفعي و القاء قذائف ضوئية عند أطراف بلدة يارون ومارون الراس
- قصف مدفعي استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري
- الطيران الحربي المعادي يشنّ غارات جوية استهدفت اطراف بلدة زبقين
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الناقورة
- قصف مدفعي وفوسفوري استهدف شرقي بلدة العديسة
- قصف فوسفوري استهدف أطراف بلدة حلتا
- الطيران المسير استهدف أطراف بلدة الطيبة بصاروخ
- غارتان نفذتهما طائرة مسيرة استهدفت منطقة مفتوحة في بلدة مركبا
- درون معادية القت قنابل قرب تواجد للمسعفين في ساحة بلدة مركبا ما أدى إلى اصابة أحدهم بيده بشكل طفيف
- الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية استهدفت
بلدة ياطر