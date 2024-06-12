لطيفة في ضيافة سبوت لايت بقناة صدي البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد ، السوبر ستار لطيفة والتي تكشف عن تفاصيل تصويرها لاربع اغاني جديدة بطريقة الفيديو كليب.

وتتحدث لطيفة عن استعانتها لأول مرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني الجديدة وهي مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب وياليالي، كما تتحدث أيضا عن كواليس ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع ويتكون من عشر أغاني منهم أغنية باللهجة التونسية و 9 أغاني باللهجة المصرية.

أسرار

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزيعين كما تعاونت أيضا مع المخرج وليد ناصيف في إخراج الأغاني الأربع ، وتتحدث أيضا في اللقاء عن تعاونها مع القيصر كاظم الساهر وعن كواليس أشهر أغانيها، وأيضا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.