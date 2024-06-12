شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الإستعداد القصوي لإستقبال عيد الأضحي المبارك

اعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الإستعداد بالشركة، لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

ومن جانبه أشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، إلى إستعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة.

وأكد «نافع» الاستعداد الكامل بمعدات الشركة وفرق الطوارئ والعمل على مدار 24 ساعة بكافة مواقع ومحطات الشركة لمواجهة أي سدد أو طفح في شوارع المحافظة.

وأضاف، أنه يجرى متابعة معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعا لحدوث أي انسدادات بالشبكات.

ولفت إلى أنه وجه بالاستجابة الفورية لجميع شكاوي المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات ومتابعتها والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها، فضلًا عن المتابعة الدورية على المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وإنتظام سير العمل أثناء فترة العيد.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلى إنسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من أثار جسيمة على الشبكة وعلى البيئة والمواطنين.

ووجه بالإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

من جانب اخر قامت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة تفقدية إلى مخزن الأمصال والطعوم المركزي وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة وتوافر الأمصال والطعوم اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، وذلك في إطار استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى و الإجازات.

أثناء الجولة، تفقدت وكيل الوزارة جميع الأقسام وتأكدت من سير العمل بشكل منظم وفعال، كما اطلعت على إجراءات التخزين والمعايير المتبعة لضمان الحفاظ على جودة الأمصال والطعوم.

وأكدت على أهمية تكثيف متابعة وتفقد جميع المخازن خلال فترة الإجازات لضمان جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي احتياجات صحية طارئة كم تم مناقشة بعض سياسات العمل بالمخزن .

ثم توجهت لتفقد غرفة التبريد الحديثة الجاري استلامها لادخالها للخدمة خلال الفترة المقبلة والتي تعد إضافة كبيرة لمخزن الأمصال و الطعوم من حيث الكفاءة والقدرة على الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتخزين الأمصال والطعوم.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتورة منال الحبشي مدير إدارة الصيدلة في حضور الدكتورة دينا منسي مدير مخزن الأمصال و الطعوم مركزي .