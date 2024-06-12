تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ38 ألف سيدة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، وتحسين معيشة المواطن المصري على كافة المستويات ، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة ، وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل .



من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا ، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لعدد 38 ألف و326 منتفعة ، وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار ( حقك تنظمى ) ، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من ، الأحد 26 مايو الماضي حتى الخميس 6 يونيه الجاري ، لافتاً ، إلي انه تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا ، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحى للمترددات.



وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى ، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة ، أن فعاليات حملة من حقك تنظمي ، أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، لعدد 38 ألف و326 منتفعة ، وصرف 39 ألف و666 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتقديم خدمات طبية ، شملت إجراء 984 كشف نساء ، وعمل سونار لـ 407 سيدات ، وتقديم المشورة الطبية لـ 37101 سيدة.