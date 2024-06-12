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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ38 ألف سيدة بالمنيا

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، وتحسين معيشة المواطن المصري على كافة المستويات ، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة ، وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل .

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا ، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لعدد 38 ألف و326 منتفعة ، وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار ( حقك تنظمى ) ، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من ، الأحد 26 مايو الماضي حتى الخميس 6 يونيه الجاري ، لافتاً ، إلي انه تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا ، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحى للمترددات.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى ، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  بمديرية الصحة ، أن فعاليات حملة من حقك تنظمي ، أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، لعدد 38 ألف و326 منتفعة ، وصرف 39 ألف و666 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتقديم خدمات طبية ، شملت إجراء 984 كشف نساء ، وعمل سونار لـ 407 سيدات ، وتقديم المشورة الطبية لـ 37101 سيدة.

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