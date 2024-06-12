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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

افيخاي: نواصل إخماد الحرائق الناتجة عن صواريخ حزب الله شمال البلاد

افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن قوات الإطفاء تواصل أعمالها لإخماد الحرائق في شمال البلاد الناتجة عن عمليات إطلاق القذائف التي نفذها حزب الله في وقت سابق اليوم.
 

واشار إلى أن جيش الدفاع يواصل شن غارات في جنوب لبنان؛ واستهداف منصتيْن صاروخيتيْن تم استخدامهما لإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال البلاد اليوم

واضاف افيخاي ، أن طائرات حربية أغارت قبل قليل على منصتيْن صاروخيتيْن لحزب الله، في الطيبة ومركبا جنوب لبنان بعد ان تم استخدامهما لإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل.

واشار ، إلى ان قوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية منطقة رشيا الفخار بعد ان أطلقت منها قذائف صاروخية نحو شمال البلاد.

وحول متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الشمال في تمام الساعة 11:52, 12:00, 12:19 فقد تم إطلاق صواريخ اعتراض نحو أجسام جوية مشبوهة، الأحداث انتهت. لقد تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عمليات الاعتراض. 

ومتابعة للإنذارات في تمام الساعة 12:55 في ميرون وفي تمام الساعة 14:09 في ملكيا فتم رصد عدة قذائف أطلقت من لبنان .

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