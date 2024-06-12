معاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بطهطا

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ا . ر" عامل، و"ر . خ" عامل، يقيمان بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا تفيد قيام المتهمين بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .

ومن خلال التحريات تأكد صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ أثناء قيامه بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضا وجرى حجزه بالعناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى المنشاه المركزي بوصول "زياد . ا . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ إدعاء صعق كهرباء وسقوط من علو يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "أبو بكر . ا . م" 46 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي دائرة المركز صعقه التيار وسقط من أعلي عمود الضغط العالي أرضا مما أدي لإصابته بنزيف بالمخ وجرى حجزه بالعناية المركزة بمستشفى المنشاه المركزي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .