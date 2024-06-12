مذكرة تفاهم مشترك بين كلية الهندسة بالفيوم وشركة سامسونج الكترونيكس مصر

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الاربعاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين كلية الهندسة وشركة سامسونج الكترونيكس مصر. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وقع مذكرة التفاهم عن كلية الهندسة الدكتور شريف العطار عميد الكلية، وعن شركة سامسونج الكترونيكس مصر، محمد فتحي العوضي رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة .

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن كلية الهندسة تسعى إلى توفير تعليم هندسي يحقق المعايير القومية من خلال توفير بيئة خلاقة تسهم في تخريج مهندس ذي قدرة على الإبداع والابتكار وحل المشكلات، وكذلك المساهمة في البحث العلمي بما يعزز مكانة الكلية والجامعة في خدمة المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين.

انشطة وفعاليات

كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف الى تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع على المستوى التعليمي من خلال التعاون المشترك بين طرفي الاتفاق، وخاصة لما تتمتع به جامعة الفيوم من خبرة تعليمية وبحثية واسعة المجال.

واوضح الدكتور شريف العطار أن مذكرة التفاهم المشترك تنص على قيام كلية الهندسة بالإعلان الداخلي عن برامج التدريب الصيفي والمنح الدراسية لشركة سامسونج الكترونيكس مصر وتقديم بيانات الطلاب المتفوقين وترشيحهم للالتحاق في برنامج المنح الدراسية بالشركة وكذلك التعاون في مجال إعداد وتنسيق اللقاءات والاجتماعات ورش العمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف أن المذكرة تنص كذلك على قيام شركة سامسونج الكترونيكس مصر باتاحة الفرصة لطلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم في التقديم والمشاركة في برنامج المنح الدراسية للشركة بالإضافة إلى الحصول على برامج التدريب الصيفي داخل مصنع سامسونج والتعاون مع إدارة جامعة الفيوم في المساعدة في عدد من الأنشطة التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع المدني.