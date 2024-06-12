تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة.. تنظيف شاطئ سيد درويش بالأنفوشي

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم فاعلية تنظيف شاطئ "سيد درويش "بمنطقة الأنفوشي، والتي شارك فيها طلاب المدارس الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ،والطلاب من شباب المعهد الفرنسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ولينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، و الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، و الدكتور ياد الصياد الباحث الرئيسي لمشروع معمل القلب لاب بجامعة الإسكندرية، والمهندسة يفين الليثي معاون المحافظ لشئون التغيرات المناخية، و المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك.

وخلال الفاعلية؛ قدم المحافظ الشكر للقنصلية فرنسية والمعهد الفرنسي على هذه المبادرة فريدة التي تهدف إلى التصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.

و أعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس الإسكندرية في تنظيف الشاطئ ،مؤكدًا أن مثل هذه الفاعليات تزرع روح الانتماء والمسئولية المجتمعية في نفوس أبنائنا.

ومن جانبها، أوضحت قنصل فرنسا بالإسكندرية أن تنظيم هذه الفاعلية يدل على اهتمام الدولة المصرية بالبيئة ووضعها ضمن أولوياتها، مؤكدة أن هناك تنسيق كبير بين القنصلية الفرنسية و وزارة البيئة المصرية ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، لافتة أن تنظيم هذه الفاعلية يؤكد على إدراك الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة .

ودعا المحافظ جميع أهالي الإسكندرية و زوارها للحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها و خاصة المخلفات البلاستيكية منها.

كما تفقد الشريف الرامب المخصص لذوي الهمم و دورات المياه والتجهيزات النهائية لاستقبال ذوي الهمم على الشاطئ.

الجدير بالذكر أن؛هذه الفاعلية تأتي تنفيذًا لمشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر" لتنظيف الشاطئ وإعادة التدوير، الذي اطلقته القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي والذي يشارك في تمويله الإتحاد الأوروبي في مصر وبدعم كلا من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.