الكشف على 945 مريض فى قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية الخليج مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توقيع الكشف على 945 مريض . وضمت 7 عيادات منها ( أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - انف وأذن - اسنان - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تصمن الفحص الطبى للقافلة باطنة218 أطفال 155 جراحة 132 أسنان 67 عظام 188

انف واذن 97 نسا وتنظيم اسرة 88.

كما تم إجراء عدد 250 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 67 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 86 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالدقهلية على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 27 ندوة تثقيفية ، و 110 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه

