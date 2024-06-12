إعادة رصف شارع الجيش بمدينة قفط جنوب قنا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، إنه تم البدء في أعمال رصف وتركيب بلدورات بشارع الجيش (المستشفى) بمدينة قفط جنوب قنا.

ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 لمراكز المحافظة والتي تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية ، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن أعمال الرصف تتم بطول 600 متر وعرض من 10 الى 12 متر من كوبرى المرور حتى كوبرى الزعير بتكلفة مالية بلغت مليون و780 الف.

لافتاً إلى المتابعة الدورية والمستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

مراجعة أعمال الرصف:

وفي وقت سابق، وجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وإطلع المحافظ، قبل أسابيع، على تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% .

وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ،

كما ناقش استكمال اعمال رصف طريق وصلة الرزقة مشددا على الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف منذ بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه والتأكد من التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في أعمال الرصف منعًا للحوادث وحفاظًا علي أرواح المواطنين .

ووجه المحافظ، في وقت سابق، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة.

وأوصي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.