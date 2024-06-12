نائب محافظ سوهاج يعقد الإجتماع الدوري لفريق مبادرة "صوتك مسموع"

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبرنامج "الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، ومتابعة تحديث البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، بحضور محمد مازن مدير البوابة الإلكترونية بالديوان العام، ومحمود عاطف رئيس فريق صوتك مسموع.

ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى الكهرباء.

‏وأكد أحمد سامي القاضي على ضرورة وضع خطة عمل لتلقي الشكاوى والبلاغات خلال اجازة عيد الاضحى المبارك وسرعة الاستجابة لها والتركيز على الشكاوى الخاصة بالذبح خارج المجازر، والالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

وناقش نائب محافظ سوهاج تطوير آليات العمل بالبوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج موجها بسرعة الانتهاء من تصميم الموقع الالكتروني الجديد للبوابة الإلكترونية لتقديم الخدمة والمعلومات بشكل متميز وبسيط للمواطنين المتابعين للموقع.

جدير بالذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي (صوتك مسموع)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، ورقم الواتس آب (01200353111) ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .