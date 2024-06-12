طرح أعمال تنفيذ مرافق حيوية بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز عن موافقه السلطة المختصه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح أعمال تنفيذ مرافق (طرق "فرمة" - شبكات مياه - صرف صحي - شبكة الرى الرئيسية) للمجاورة رقم 11 بالحي العاشر بالتوسعات الجنوبية بالمدينة التي تم تخصيص قطع الأراضى بها للمواطنين.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الله يوسف أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال التنمية بمدينة سوهاج الجديدة وفي إطار حرص جهاز المدينة على توفير المرافق لجميع للمناطق التى تم تخصيصها للمواطنين بكافة الأحياء .

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنالمجاورة رقم 11 بالحي العاشر تحتوي على عدد 488 قطعة أرض إسكان متميز وجارىياستكمال الموافقات لطرح ترفيق جميع المجاورات التي تم تخصيصها للمواطنين تمهيدا لتسليم القطع للحاجزين للبدء فى التنفيذ .

وفي سياق متصل تلبية لطلبات المواطنين بمناطق إبنى بيتك المرحلة الثانية والإسكان الإجتماعي الأول وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة على توفير العديد من الخدمات التجارية بجميع المناطق السكنية بالمدينة تمت الموافقة على تنفيذ عدد 2 سوق تجاري نموذج 8 محل بمنطقة إبنى بيتك المرحلة الثانية والتي تشتمل على عدد 656 قطعة سكنية ومنطقة الإسكان الإجتماعي الأول والذى يشتمل على عدد 275 قطعة سكنية .